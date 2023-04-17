У гаражей в Выборге местный житель наткнулся на человеческую ногу в черном пакете

Стало известно об очередном случае расчленения под Петербургом. Житель Выборга наткнулся на человеческую ногу в черном пакете недалеко от гаражей.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, около половины десятого вечера 40-летний мастер, работающий в компании по производству земляных работ, нашел пакет с человеческой ногой на малой Батарейной горе, недалеко от гаражей. Кроме части тела в черном пакете лежал бежевый носок.

На место прибыли правоохранители, которые установили, что в 600 метрах от дома 1 по Московскому проспекту, действительно, лежит пакет с конечностью. Ногу направили в морг для выяснения причины смерти.

В настоящий момент все детали и обстоятельства произошедшего устанавливают специалисты.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что из Шкиперского канала Петербурга выловили труп недельной давности.