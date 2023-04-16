В Василеостровском районе из Шкиперского канала достали труп недельной давности

В Василеостровском районе, недалеко от спасательной станции, в воде нашли труп неизвестного. По мнению специалистов, на момент обнаружения гражданин был мертв уже неделю.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, о трупе сообщила очевидец вечером 15 апреля. Женщина пояснила, что рядом со спасательной станцией "Кроншпиц", расположенной на Шкиперском протоке, 12 "а", у берега заметила мертвого человека.

Позже специалисты установили, что в 30 метрах от спасательной станции, в водах Шкиперского канала, находится мужчина лет 45-50 без внешних признаков насильственной смерти. Тело достали, оказалось, что гражданин умер уже как минимум неделю назад. Труп направили в морг для установки причины смерти.

В настоящий момент все детали и обстоятельства произошедшего устанавливают специалисты.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Центральном районе Петербурга прохожие заметили труп человека в водоеме, после чего обратились в полицию. Тело достали из воды с гнилостными изменениями.