В центре Петербурга из-под земли ударил фонтан с кипятком, забрызгавший проезжую часть и окна домов

Мощный фонтан кипятка ударил прямо в центре Санкт-Петербурга. Сейчас на месте инцидента работают спасатели.

Все произошло днем 16 апреля в Центральном районе, на 5-й Советской улице, у дома 21. Как сообщает "МК в Питере", кипяток достал до окон второго и третьего этажей дома. Кроме того, водой оказалась залита проезжая часть.

Опасный участок срочно огородили. В настоящее время прорыв трубы устраняют специалисты. На время работ по Дегтярной улице между 4-й и 6-й Советскими улицами временно ограничили движение.

Владельцам пострадавших от кипятка машин обещают возместить причиненный ущерб. Сведения о пострадавших пока не поступали.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что после травмирования пяти граждан из-за прорыва трубы на Рижском проспекте было возбуждено уголовное дело.