После травмирования пяти человек из-за прорыва трубы в Петербурге возбудили уголовное дело

В Северной столице после травмирования пятерых граждан в результате прорыва трубопровода было возбуждено уголовное дело. В настоящий момент детали и обстоятельства произошедшего продолжают устанавливать специалисты.

Уголовное дело было возбуждено по признакам преступления, предусмотренного статьей "Выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей". Масштабный прорыв трубы с кипятком произошел рано утром 5 апреля в районе Рижского проспекта и Дровяной улицы. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу.

По предварительным данным, в результате инцидент ожоги различной степени получили пять человек, среди которых ребенок и два спасателя. Отмечается, что всем пострадавшим в настоящее оказывается квалифицированная медицинская помощь.

Следователи уже провели осмотр места происшествия с участием сотрудников регионального управления МЧС и экспертов Судебно-экспертного центра СК РФ. Расследование уголовного дела продолжается.