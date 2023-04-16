В Петербурге установят, действительно ли актер Волков скончался после столкновения с электросамокатом

В Санкт-Петербурге организовали проверку после смерти актера Молодежного театра на Фонтанке Вадима Волкова. В Сети распространилась информация, что причиной смерти артиста могло стать столкновения с электросамокатом.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил изучить обстоятельства смерти Волкова после распространения в интернете сведений о гибель актера из-за столкновения с электросамокатом. Результаты проверки доложит руководитель ГСУ СК России по Петербургу Олег Бобков. По итогам полученной информации при необходимости будет срочно возбуждено уголовное дело.

Напомним, что о смерти Волкова стало известно 9 апреля. Согласно информации в Сети, артиста сбил молодой человек на электросамокате. Допускается, что 18-летний водитель находился не в трезвом состоянии. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

В ведомстве напомнили, что уже много раз фиксировали похожие случаи. В итоге были предложены инициативы об изменении ПДД, связанных с использованием электросамокатов, но случаи травмирования граждан и агрессивной езды продолжаются.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что актриса дубляжа Елена Шульман скончалась в результате несчастного случая, произошедшего на Загородном проспекте в Петербурге.