После прохождения лечения пенсионерка с Пискаревского проспекта обнаружила пропажу полмиллиона рублей из своей квартиры

В Калининском районе пожилая женщина осталась без 500 тысяч рублей из-за неизвестного, проникшего к ней в квартиру во время того, как она проходила лечение. Инцидент произошел еще зимой, но петербурженка рассказала об этом правоохранителям только сейчас.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, к специалистам 15 апреля обратилась 82-летняя гражданка с Пискаревского проспекта. Женщина рассказала, что пока она находилась на лечении в СПб ГБУЗ "Госпиталь для ветеранов воин" к ней в квартиру проник неизвестный, который забрал 500 тысяч. Все произошло в период с 19 декабря 2022 года по 4 января 2023 года.

Несмотря на то, что пропажу полмиллиона пенсионерка обнаружила сразу, к правоохранителям она обратилась только сейчас. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Колпинском районе неизвестные проникли в квартиру пенсионерки под видом сотрудников социальной службы, после чего забрали у нее из серванта миллион рублей.