В Металлострое сотрудники социальной службы вытащили из серванта пенсионерки миллион рублей и скрылись

В Колпинском районе неизвестные женщины проникли в квартиру пенсионерки под видом сотрудников социальной службы и забрали у нее из серванта миллион рублей, после чего с места преступления скрылись.

Инцидент произошел в доме на улице Полевая в Металлострое. Двое неизвестных пришли к пожилой женщине около двух часов дня 14 марта. Об этом пишет ALLNW.

Злоумышленницы представились сотрудниками социальной службы и прошли в квартиру женщины, после чего совершили хищение денежных средств из серванта в сумме 1 000 000 рублей и покинули место происшествия.

В полицию гражданка обратилась на следующий день. Запомнить приметы преступниц не удалось, но они попали на камеры видеонаблюдения. Была составлена ориентировка. Специалисты возбудили уголовное дело по статье "Кража". Преступниц ищут.