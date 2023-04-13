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Жительница Зеленогорска на свой 10 день рождения проломила висок и попала в реанимацию

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© Фото: pxhere

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На свой день рождения жительница Зеленогорска вместо игрушек получила перелом височной кости. По словам матери, ребенок упал с лестницы, закинув ноги на перила. 

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, инцидент произошел в Курортном районе. Около пяти вечера из своего дома госпитализировали несовершеннолетнюю с открытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга тяжелой степени, переломом правой височной кости и ушибом мягких тканей головы, а также туловища. Известно, что девочка в этот день праздновала свой 10 день рождения. 

В результате пострадавшую поместили на отделение реанимации и интенсивной терапии в тяжелом состоянии. По словам 37-летней матери несовершеннолетней, сейчас они с дочкой временно остановились в таунхаусе. В злополучный день девочка праздновала свой день рождения. Спускаясь по лестнице со второго этажа, она перекинула ногу через перила, но не удержалась и упала вниз.

В настоящее время все детали и обстоятельства произошедшего выясняют специалисты. 

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что во Фрунзенском районе несовершеннолетний чудом выжил, упав с седьмого этажа. 

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