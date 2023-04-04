Во Фрунзенском районе юный житель Петрозаводска чудом выжил, упав с седьмого этажа

Подросток, приехавший погостить к отцу в Петербург из Петрозаводска, оказался в больнице с тяжелыми травмами после падения с седьмого этажа. Мальчику чудом удалось выжить.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, инцидент произошел во Фрунзенском районе. Школьник около половины седьмого утра 3 апреля выпал из окна отцовской квартиры, расположенной на седьмом этаже.

В результате 15-летний пострадавший получил травмы различных частей тела и был госпитализирован в тяжелом состоянии. Известно, что родители мальчика в разводе с 2013 года. Подросток проживает с 40-летней матерью в Петрозаводске, а к 48-летнему отцу приезжает в гости на каникулы.

Все детали и обстоятельства произошедшего в настоящее время устанавливают специалисты.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что рядом с домом на проспекте Ударников местная жительница обнаружила под окнами дома тело 14-летней племянницы.