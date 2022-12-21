У дома на Ударников петербурженка нашла труп своей 14-летней племянницы

В Красногвардейском районе Петербурга местная жительница обнаружила под окнами многоквартирного дома тело 14-летней племянницы.

Как передает Neva.Today, инцидент произошел вечером во вторник, 20 декабря. Тетя умершей школьницы обнаружила ее труп возле дома на проспекте Ударников. Потерпевшая выпала из окна на 16-этаже. Женщина сразу же позвонила в службу скорой помощи, однако было уже поздно. Полученные в результате падения увечья не были совместимы с жизнью.

Известно, что семья девочки была благополучной и полной. По мимо школьницы в ней воспитываются еще двое несовершенных детей.

Ранее также сообщалось, что поздним вечером 19 декабря несовершеннолетний подросток забрался на металлическую конструкцию на территории промзоны на проспекте Науки, но оступился и сорвался в низ. Упав с высоты, мальчик получил различные травмы и был госпитализирован в тяжелом состоянии.