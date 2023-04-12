На Маршала Захарова иностранка-нелегалка отравила ребенка, когда попыталась вылечить его без врачей

В Красносельском районе иностранка, проживающая нелегально на территории России, заметила, что у ребенка сильно болит горло, и решила вылечить мальчика самостоятельно. В результате несовершеннолетний попал в реанимацию с отравлением.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, все произошло в квартире на Маршала Захарова. Днем 11 апреля 31-летняя гражданка республики Узбекистан в целях самолечения сделала полуторагодовалому сыну укол смесью препаратов. В результате мальчик был госпитализирован с отравлением лекарственными средствами в тяжелом состоянии.

Известно, что мать пострадавшего находится в РФ нелегально, а 31-летний отец прибыл на территорию страны с целью работы. Сам несовершеннолетний оказался в России с частным визитом в конце декабря.

Мать пострадавшего ребенка привлекли к ответственности по статье "Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ".

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Красносельском районе маленький петербуржец оказался в больнице после того, как по недосмотру родителей выпил средство для мытья полов в своей квартире.