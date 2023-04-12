Неугомонные рыбаки в +14 не желают уступать чайками рыбу на Финском заливе

В Санкт-Петербурге горожане продолжают рыбачить на тонком льду Финского залива даже в дни, когда температура воздуха достигает +14 и даже +16 градусов. Такое положение дел уже не устраивает даже местных чаек, которые опускаются полакомиться рыбой в тех местах, где лед полностью сошел.

На протяжении нескольких очень теплых дней петербургские рыбаки, рискуя жизнью, с утра до вечера сидели на тонком ледовом покрытии Финского залива. Граждан никто не прогнал, только чайки недовольно покрикивая, пролетали над головами горе- экстремалов.

Фото: Санкт-Петербург.ру/Соня Кроневальд

Хочется заметить, что часть ледового покрытия уже полностью растаяла. Вода граничит с оставшимися льдинами очень близко. Спасатели неоднократно, даже тогда, когда на территорию региона заглядывали минусовые температуры, напоминали, как опасен сейчас выход на лед. Такие рыбалки могут, на самом деле, оказаться последними.

В пресс-службе МЧС по Петербургу информировали, что ежедневно специалисты проводят исследование Финского залива, после которого выясняется, что в разных местах толщина льда неоднородна и находится в угрожающем состоянии.