Петербуржцам напомнили о опасности выхода на лед

В Петербурге снова ожидаются погодные перемены. Так, на выходной в городе похолодает и будет идти дождь, а в субботу по улицу будет гулять сильный ветер. Также горожанам напомнили об опасности выхода на лед.

Как сообщили в пресс-службе Главном управлении МЧС по Санкт-Петербургу, согласно данным ФГБУ "Северо-Западное УГМС", в субботу, 25 марта, в городе Петра поднимется сильный ветер из-за чего возможно разрушение ледового покрова. В связи с этим горожанам напомнили, что выход на ледовое покрытие акватории города — опасен для жизни.

Ранее также сообщалось, что в Петербурге в выходные дни, 25 и 26 марта, будут идти дожди и мокрый снег.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в городе на Неве с 15 марта вступил в силу запрет выхода на лед. За нарушение данного запрета предпологается в размере от тысячи до пяти тысяч рублей.