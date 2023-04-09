В центре Петербурга трое подростков, угрожая кулаками, забрали у двух приятелей деньги

В Центральном районе подростки напали на своих сверстников, после чего, угрожая расправой, вынудили их перевести денежные средства на счет одного из злоумышленников.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, около четырех часов дня 8 апреля в экстренные службы обратился один из пострадавших, который пояснил, что во дворе дома по Кузнечному переулку у них с другом отобрали денежные средства.

Практически сразу на Лиговском проспекте удалось поймать подозреваемых. Ими оказалась группа несовершеннолетних из трех человек, двум из которых по 17 лет, а одному в этом году должно исполниться 15 лет. Известно, что последний мальчик еще не закончил школу.

Позже с правоохранителями побеседовала мать второго пострадавшего. Женщина рассказала, что 8 апреля трое неизвестных под угрозой физической расправы заставили ее 16-летнего сына перевести денежные средства на счет самого старшего из подростков, - в этом году ему исполнится 18 лет.

Общий материальный ущерб составил почти 2 тысячи рублей. Задержанных опросили, после чего передали законным представителям. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Кировском районе задержали молодых людей, которых подозревают в разбойном нападении на местного жителя. Так, злоумышленники ворвались к петербуржцы в квартиру, после чего под угрозой игрушечного пистолета убедили его перевести на указанные счета внушительную сумму.