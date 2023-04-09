Обвиняемая в теракте Трепова выбрала сотрудничество со следствием

Обвиняемая в теракте, который произошел на Университетской набережной в Петербурге, Дарья Трепова приняла решение сотрудничать со следствием.

Сейчас оперативники и сотрудники СК рассматривают различные версии произошедшего и проверяют показания Дарьи Треповой, обвиняемой в теракте. Девушка выбрала сотрудничество со следствием. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранителей.

Также специалисты продолжают искать сообщников злоумышленницы. Уточняется, что интересах следствия специалисты не раскрывают детали работы следственной группы.

Напомним, что инцидент произошел 2 апреля. Тогда в кафе на Университетской набережной раздался взрыв, в результате которого погиб военный корреспондент Владлен Татарский, при этом еще 40 человек отправились в больницу с различными травмами.

В качестве подозреваемой задержали 26-летнюю Дарью Трепову. Позже ей предъявили обвинение.