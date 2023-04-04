После убийства Владлена Татарского Дарья Трепова получила обвинение по двумя статьям

Дарья Трепова, которая была задержана за то, что пронесла взрывчатку в кафе на Университетской набережной, получила обвинение сразу по двум статьям. В настоящее время решается вопрос об избрании девушке меры пресечения.

Во вторник, 4 апреля, Главное следственное управление СК РФ предъявило обвинение Дарье Треповой по двум статьям, среди них: "террористический акт, совершенный организованной группой" и "незаконное ношение взрывчатых устройств". По первой статье девушка может получить пожизненное заключение.

В пресс-службе СК РФ сообщили, что в настоящее время в суд направлено ходатайство об избрании в отношении обвиняемой меры пресечения в виде заключения под стражу.

Решение о наказании девушки примут в московском Басманном суде.

По версии следствия, 2 апреля Дарья Трепова, выполняя указания злоумышленников, пронесла в кафе на Университетской набережной статуэтку со взрывчаткой и передала ее военкору Максиму Фомину, известному под псевдонимом Владлен Татарский. Произошел взрыв, в результате которого военкор скончался, а еще 40 людям понадобилась помощь врачей.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что получить бюст с бомбой, которая убила военного корреспондента в Петербурге, Дарья Трепова могла через таксиста еще в Москве.