К передаче бомбы Дарье Треповой может быть причастен столичный таксист

Получить бюст с бомбой, убившей военного корреспондента Владлена Татарского, подозреваемая Дарья Трепова могла еще в Москве через местного таксиста.

Оказалось, что прежде, чем оказаться в петербургском кафе, взрывчатка, спрятанная в бюст, могла проехать несколько сотен километров. По словам девушки, она отправилась за ней в Москву, там опасный предмет ей передал таксист, который сам не понимал, что перевозит. Об этом пишет Neva.Today.

Версия о том, что Трепова получила статуэтку через таксиста пока остается предварительной. Специалисты продолжают устанавливать, каким образом механизм привели в действие. Допускается, что в объект была встроена симка, при поступлении звонка на которую активировалась бомба.

Трепова объяснила, что в бюсте должно было оказаться только прослушивающее устройство, а не бомба.

Напомним, что девушку задержали на следующее утро после взрыва в кафе на Университетской набережной, в результате которого погиб Владлен Татарский. Еще 40 человек были направлены к медикам за помощью.