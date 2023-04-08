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В Василеостровском районе из комнаты моляра изъяли наркотики, 3 кг тротила, патроны и винтовку

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© Фото: pxhere

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У жильца одного из домов Василеостровского района Петербурга нашли внушительный запас тротила, патронов и винтовку. Правоохранители наткнулись на опасную находку после сообщения об изготовлении наркотического вещества.

Как стало известно Санкт-Петербуг.ру, в экстренные службы обратились жильцы коммунальной квартиры дома 21 на 1-ой линии В.О. Около восьми вечера 7 апреля очевидцы заявили, что в одной из комнат изготавливают наркотические средства.

На место оперативно прибыли сотрудники правоохранительных органов. Выяснилось, что в указанной комнате проживает 33-летний маляр. В ходе обыска на полу специалисты нашли 166 патронов, заряд тротила массой три килограмма, винтовку и неизвестное вещество кремового цвета.

Изъятые объекты направили в криминалистический центр ГУ МВД. В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка, все детали уточняются. 

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что 25 февраля в Московском районе Петербурга сотрудники полиции провели обыск в квартире петербуржца, которого задержали в магазине, куда он зашел с автоматом на перевес. В результате у любителя огнестрела нашли целый арсенал.

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