  • 8 Апрель 2023
USD 08.04.2023 82.3988 +1.7275
USD ММВБ 00:05 80.7640  
EUR 08.04.2023 90.2892 +2.1598
EUR ММВБ 00:05 88.1128  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

В Петербурге детям-сиротам обещали предоставить более 700 квартир за 2023 год

Автор:


© Фото: пресс-служба Смольного

Темы дня

Более 700 квартир от государства в 2023 году получат дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, в Петербурге. Таким образом, планируется предоставить несколько больше жилья, чем в прошлом году.

Как рассказали в пресс-службе Смольного, для детей-сирот за текущий год подготовят 731 квартиру, при этом в прошлом году было предоставлено 677 квартир. В следующем году планируется предоставить детям сиротам такое же количество, но уже в 2025 году оно увеличится до 843 квартир.

Один из владельцев недвижимости, студент Политеха, который получил квартиру в прошлом году, отметил, что жилье сразу практически полностью готово к заселению. В администрации Центра содействия семейному воспитанию № 5 ему помогли только с  посудой и мелкой бытовой техникой. 

Напомним, что в настоящее время на территории Петербурга осуществляется деятельность 26 организаций для детей-сирот. Также в городе практикуют, так называемые, "тренировочные квартиры", где детям прививают необходимые бытовые навыки.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что за 2023 год петербургские власти планируют обеспечить льготников жильем в новостройках. Всего на эти цели планируется выделить более 11 миллиардов.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Происшествия

    Лучшее в Петербурге

    В июле в Петербурге было зарегистрировано ДДУ в 2,6 раза меньше, чем в марте

    читать далее →

    Автоэксперт поставил под сомнение экологичность электромобилей

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    28.02.23
    Покупка навесных шкафчиков: особенности, преимущества решения
    19.09.22
    Подшипники: как выбрать, где заказать
    19.09.22
    Какие монеты в цене в 2022 году и что можно купить для коллекции?
    08.09.22
    Дни культуры Ростовской области в Санкт-Петербурге
    06.09.22
    Всероссийский День Туризма в гостеприимном Петербурге
    06.09.22
    МегаФон первым в России запустил федеральную сеть VoWiFi
    03.09.22
    Сертификация строительных товаров
    01.09.22
    АО «ЛОЭСК» проинспектирует энергетические объекты Енакиево в ДНР

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2021. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram