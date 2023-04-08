В Петербурге детям-сиротам обещали предоставить более 700 квартир за 2023 год

Более 700 квартир от государства в 2023 году получат дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, в Петербурге. Таким образом, планируется предоставить несколько больше жилья, чем в прошлом году.

Как рассказали в пресс-службе Смольного, для детей-сирот за текущий год подготовят 731 квартиру, при этом в прошлом году было предоставлено 677 квартир. В следующем году планируется предоставить детям сиротам такое же количество, но уже в 2025 году оно увеличится до 843 квартир.

Один из владельцев недвижимости, студент Политеха, который получил квартиру в прошлом году, отметил, что жилье сразу практически полностью готово к заселению. В администрации Центра содействия семейному воспитанию № 5 ему помогли только с посудой и мелкой бытовой техникой.

Напомним, что в настоящее время на территории Петербурга осуществляется деятельность 26 организаций для детей-сирот. Также в городе практикуют, так называемые, "тренировочные квартиры", где детям прививают необходимые бытовые навыки.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что за 2023 год петербургские власти планируют обеспечить льготников жильем в новостройках. Всего на эти цели планируется выделить более 11 миллиардов.