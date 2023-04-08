Петербурженка, морившая дочь голодом и истязавшая ее на протяжении двух лет, получила обвинение

В Санкт-Петербурге женщина получила обвинение в истязании дочери-подростка. Оказалось, что гражданка издевалась над девочкой на протяжении двух лет.

В пресс-службе ГСУ СК России по Петербургу сообщили, что в отношении петербурженки 1989 года рождения были возбуждены уголовные дела, одно из которых по статье "Истязание". В результате следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий злоумышленнице предъявили обвинение.

По версии следствия, с начала 2021 года на протяжении двух лет гражданка систематически применяла насилие к своей 12-летней дочери в квартире дома на улице Тихоокеанская. Также обвиняемая нередко была в состоянии алкогольного опьянения, лишала девочку еды и всячески ее оскорбляла.

В настоящее время решается вопрос об избрании гражданке меры пресечения. Все прочие детали и обстоятельства произошедшего устанавливаются. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что осенью прошлого года жителя Петербурга признали виновным в истязании несовершеннолетнего пасынка. Оказалось, что мужчина систематически наносил телесные повреждения подростку "в целях воспитания".