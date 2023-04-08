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Петербурженка, морившая дочь голодом и истязавшая ее на протяжении двух лет, получила обвинение

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Unsplash

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В Санкт-Петербурге женщина получила обвинение в истязании дочери-подростка. Оказалось, что гражданка издевалась над девочкой на протяжении двух лет.

В пресс-службе  ГСУ СК России по Петербургу сообщили, что в отношении петербурженки 1989 года рождения были возбуждены уголовные дела, одно из которых по статье "Истязание". В результате следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий злоумышленнице предъявили обвинение. 

По версии следствия, с начала 2021 года на протяжении двух лет гражданка систематически применяла насилие к своей 12-летней дочери в квартире дома на улице Тихоокеанская. Также обвиняемая нередко была в состоянии алкогольного опьянения, лишала девочку еды и всячески ее оскорбляла. 

В настоящее время решается вопрос об избрании гражданке меры пресечения. Все прочие детали и обстоятельства произошедшего устанавливаются.  Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что осенью прошлого года жителя Петербурга признали виновным в истязании несовершеннолетнего пасынка. Оказалось, что мужчина систематически наносил телесные повреждения подростку "в целях воспитания".

 

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