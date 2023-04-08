Правоохранители Петербурга ищут владельца 24 канистр с наркотиками, найденных на обочине дороги в Ломоносове

Несколько дней назад в Петродворцовом районе специалисты СПб ГУП "Экострой" нашли 24 канистры с запрещенным веществом. В настоящее время разыскивается их владелец.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, о подозрительной находке заявил дежурный комитета по Природопользованию. Оказалось, что 5 апреля около семи вечера поступила информация об обнаружении почти 500 литров наркотического вещества, которое хранилось в двадцатилитровых канистрах. Их нашли сотрудники аварийной бригадой СПб ГУП "Экострой" на обочине Иликовской дороги в Ломоносове.

Было принято решение переместить неизвестную жидкость на территорию склада временного накопления отходов. Уже тогда предполагалось, что в 24 канистрах находится наркотическое вещество.

Позже объекты изъяли правоохранители для дальнейших исследований и установки их владельца.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Петербурге задержали двух злоумышленников, которые попытались провезти в грузовиках с фруктами более 200 кг наркотиков.