Правоохранители поймали петербуржцев, захвативших вместе с фруктами из Латинской Америки более 200 кг наркотиков

На территории Санкт-Петербурга задержали двух злоумышленников, перевозивших в грузовиках с фруктами более 200 кг наркотиков. В настоящий момент устанавливаются другие причастные к преступной группировке лица.

Запрещенные вещества вместе с фруктами прибыли в город на Неве из Латинской Америки. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, за перевозку наркотиков сотрудниками МВД были задержаны два ранее судимых гражданина.

Отмечается, что тайники, где хранились 200 кг наркотиков стоимостью 800 миллионов рублей по ценам черного рынка, были обнаружены в грузовиках с фруктами. Было возбуждено уголовное дело по статьям "Покушение на преступление" и "Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств в значительном размере".

Сейчас специалисты продолжают устанавливать личности всех участников группировки.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в начале марта на территории Ленобласти сотрудники ДПС остановили иномарку с 162 килограммами наркотиков в мешках.