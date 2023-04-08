Житель Ленобласти разыскивается за жестокое избиение петербуржца в ресторане быстрого питания на Александра Невского

В центральном районе правоохранители разыскивают подозреваемого в избиении молодого человека. Петербуржец попал в больницу с разрывом почки после нападения в одном из ресторанов быстрого питания.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, инцидент произошел около восьми вечера 6 во "Вкусно и точка", расположенного на площади Александра Невского, 2. Молодого человека после избиения госпитализировали в тяжелом состоянии.

У пострадавшего 2003 года рождения диагностировали тупую травму живота, а также разрыв почки и серьезную гематому.

По факту произошедшего разыскивается 43-летнйи житель Всеволожска. Все детали и обстоятельства произошедшего продолжают устанавливать специалисты.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что жителя Петербурга сильно избили после того, как он пожаловался на шум в позднее время.