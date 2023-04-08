Дарья Трепова пробудет в СИЗО "Лефортово" весь период следствия и суда

Обвиняемую по делу о теракте в петербургском кафе Дарью Трепову перевели в СИЗО "Лефортово", где она пробудет весь период суда и следствия.

О прибытии девушки в СИЗО "Лефортово" сообщила член совета по правам человека при президенте Ева Меркачева в своем Telegram-канале "МеркачеваПрава". Отмечается, что Трепова пробудет там на протяжении всего периода суда и следствия.

Обвиняемая остается за решеткой как минимум до 2 июня 2023 года, после ее судьбу решит суд. Напомним, что страшный взрыв произошел 2 апреля в кафе на Университетской набережной. В результате произошедшего погиб блоггер, военный корреспондент Владлен Татарский и еще 40 человек пострадали.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что до этого Дарья Трепова получила обвинение по двум статьям: "террористический акт, совершенный организованной группой" и "незаконное ношение взрывчатых устройств".