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На Десантников полыхающая пятикомнатная квартира выгнала на улицу 10 человек

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© Фото: скриншот Google maps

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В Красносельском районе разгорелся крупный пожар в одной из жилых многоэтажек. В результате свои квартиры были вынуждены покинуть 10 человек.

Возгорание произошло на улице Десантников, 22. Оказалось, что полыхает пятикомнатная квартира площадью 80 "квадратов". К моменту прибытия специалистов огонь уже охватил 60 квадратных метров.

Сообщение о возгорании поступило специалистам около половины третьего 5 апреля, а потушить пожар спасатели смогли примерно через час, - в 15:30 по мск.

В ходе проведения мероприятий с вышележащих этажей были экстренно эвакуированы 10 граждан. Сведения о пострадавших в настоящий момент не поступали.

На месте работали три единицы техники от МЧС и 15 человек личного состава. В настоящее время все детали и причины произошедшего устанавливаются.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что после пожара на складе с баллонами в Приморском районе Петербурга помощь специалистов понадобилась одному пострадавшему. 

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