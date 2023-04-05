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На Есенина автослесарь не хотел ссориться и проломил петербуржцу голову

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В Выборгском районе местный житель нарвался на нетрезвого петербуржца, решившего развязать ссору. Мужчине такой расклад дела не понравился и, чтобы остановить развитие конфликта, он решил со всей силы ударить зачинщика по голове. В результате пострадавший попал к медикам в тяжелом состоянии с проломленной головой.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, инцидент произошел у дома 40, корпус 1 по улице Есенина. Поздно вечером 3 апреля к правоохранителям обратился 44-летний автослесарь, который проживает в указанном доме. Мужчина сообщил о лежащем без сознания гражданине с окровавленным лицом. 

На месте специалистам никого обнаружить не удалось, но позже из больницы поступила информация о серьезно пострадавшем 49-летнем петербуржце, которого забрали с указанного адреса. У мужчины диагностировали открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга тяжелой степени, а также перелом костей лица и черепа.

После просмотра с камер видеонаблюдения удалось выяснить, что гражданина сильно избил неизвестный. Около восьми вечера 4 апреля правоохранители задержали подозреваемого, которым оказался заявитель. Петербуржец пояснил, что пострадавший был в состоянии алкогольного опьянения и попытался развязать конфликт, и, чтобы его остановить, автослесарь использовал силу, а затем сам вызвал скорую.

Было возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", а подозреваемый получил подписку о невыезде.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что глава СК РФ поручил возбудить уголовное дело после избиения многодетного отца в Северной столице.

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