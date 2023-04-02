Глава СК РФ Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после избиения 59-летнего многодетного отца на улице Лидии Зверевой

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после избиения многодетного отца в Петербурге. Сцена избиение пожилого петербуржца попала на камеры видеонаблюдения.

В воскресенье, 2 апреля, глава СК РФ Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после избиения пожилого петербуржца на улице Лидии Зверевой. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отметим, что неизвестные напали на пожилого жителя Северной столицы. На видео было зафиксировано, как группа хулиганов избивает многодетного отца. Кадры произошедшего распространились в Сети.

В ведомстве отметили, что пострадавший мужчина является отцом 13 детей, а также стал кавалером ордена «Родительская слава».

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Приморском районе 59-летнему отцу 13 детей не повезло нарваться на трех злоумышленников, которым не понравилось место, где мужчина остановил машину. Пострадавшего забрали в больницу.