Спасатели устраняют последствия крупного пожара, охватившего склад с баллонами на Макулатурном проезде

В Приморском районе спасатели более чем за час потушили крупный пожар, разгоревшийся на складе с баллонами. К счастью, взрыва удалось избежать.

Около 12 часов дня в МЧС поступило сообщение, что в здании 5, корпус 3 по Макулатурному проезду полыхает склад с баллонами. Огонь полностью охватил помещение площадью 5х10 метров.

Уже в 12:08 горению присвоили ранг номер 1 БИС. Локализовать пожар удалось только в 12:39. После слаженной работы 20 спасателей и четырех единиц техники ранг пожара был снижен, - открытое горение удалось ликвидировать около часа дня.

О пострадавших в результате произошедшего пока не сообщалось. В настоящий момент все детали и обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что 30 марта в Приморском районе произошел квартирный пожар, после чего из обгоревшей двухкомнатной квартиры достали одного погибшего.