Испуганная кассир-нелегал передала разбойнику с ножом выручку магазина на Садовой улице

На один из магазинов в Центральном районе Петербурга произошло разбойное нападение. Мужчина заставил кассира отдать выручку, после чего с места преступления скрылся.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, инцидент произошел 3 апреля в продуктовом магазине на Садовой улице, 25. Около четырех часов дня к правоохранителям обратился менеджер заведения, который заявил о разбойнике с ножом, совершившем хищение денежных средств.

Позже удалось установить, что злоумышленник ворвался в помещение магазина после чего, заставив кассира отдать выручку в размере 36 450 рублей, с места происшествия скрылся.

Оказалось, что 24-летняя кассир является гражданкой республики Кыргызстан с просроченной регистрацией. В отношении девушки составили протокол об административном правонарушении и выписали штраф в размере пяти тысяч рублей.

В ночь с 3 на 4 апреля у квартиры дома 6 по Смольному проспекту за совершение преступления специалисты задержали 30-летнего неработающего петербуржца. В отношении мужчины составили протокол, после чего его отправили в СПСЗЛ.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что под Петербургом задержали разбойника, который под угрозой ножа требовал от продавщицы табачной лавки денежные средства.