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На Хошимина петербуржца жестоко избил сосед по дому с судимостями

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В Выборгском районе петербуржец получил серьезные травмы головы после избиения собутыльником. Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, инцидент произошел в доме13, корпус 2 на улице Хошимина. Около семи утра 28 марта правоохранителям поступило сообщение из больницы, что накануне, 27 марта, около шести вечера из своей квартиры с серьезными травмами головы госпитализировали 45-летнего петербуржца. 

У мужчины диагностировали повреждение ушиб головного мозга средней тяжести, ушибленную рану лба и другие серьезные травмы. Пострадавшего забрали в больницу в тяжелом состоянии.

Позже правоохранители задержали в том же доме 38-летнего местного жителя, который около трех часов 27 марта распивал с пострадавшим спиртное у него дома. Внезапно между гражданами произошла ссора, после чего гость избил руками и ногами хозяина квартиры.

Известно, что задержанный официально неработающий петербуржец имеет несколько судимостей в прошлом, в частности за оскорбление представителей власти, умышленное уничтожение или повреждение имущества, а также за грабеж.

Было возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Злоумышленника поместили в ИВС.

Ранее Санйт-Петербург.ру сообщал, что за серьезное избиение пенсионера и хулиганскую стрельбу по окнам в колонию двух петербуржцев отправили в колонию. 

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