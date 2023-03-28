Правоохранители разбираются в смерти петербуржца, обнаруженного в квартире на Симонова

В квартире одного из домов Выборгского района правоохранительные органы задержали двух очень пьяных мужчин, которые находились в одном помещении рядом с трупом. В настоящий момент обстоятельства произошедшего выясняются.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, погибшего мужчину со множественными гематомами неизвестной давности на голове нашли в квартире на улице Симонова, 12/9. Сообщение об этом поступило в полицию около четырех часов дня 27 марта. Уточнялось, что скончавшемуся гражданину примерно 47 лет, однако позже удалось установить, что погибшему петербуржцу на самом деле 42 года. Труп осмотрели и направили в морг для установления причины смерти.

Помимо трупа в квартире находились 44-летний собственник жилья и 53-летний докер морского рыбного порта, которые пребывали в состоянии сильного алкогольного опьянения. Их забрали и отвезли в отдел, где составили протокол. Позже мужчин перевели в СПСЗЛ.

В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Известно, что собственник квартиры уже привлекался по статье "Умышленное причинение легкого вреда здоровью" за нанесение телесных повреждений родственнику, но позже дело прекратили.

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