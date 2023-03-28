В Сертолово три курсанта ушли из жизни при загадочных обстоятельствах после возвращения из увольнения

Под Санкт-Петербургом при невыясненных обстоятельствах ушли из жизни три молодых курсанта военной академии. В настоящее время специалисты выясняют причины произошедшего.

Инцидент произошел в казарме Военной академии связи, расположенной на территории Сертолово Всеволожского района. Молодые люди не так давно вернулись с увольнения, после чего, вечером 26 марта, отправились на построение, а утром 27 числа трагически скончались. Об этом пишет AllNW.

Уточняется, что внешне у курсантов как-будто начался приступ эпилепсии, изо рта пошла пена. Молодые люди ушли из жизни в течение полутора часов.

Известно, что двум из погибших было по 19 лет. Они приехали из Владивостока и Нальчика, отправившись служить по контракту в прошлом году.

На телах погибших следов насильственной смерти не обнаружили. В настоящий момент устанавливаются все детали и обстоятельства произошедшего.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что в Красносельском районе петербурженка обнаружила бездыханное тело своего 16-летнего сына без внешних признаков насильственной смерти. Причины смерти подростка устанавливают специалисты.