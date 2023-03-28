После ночного пожара в частном доме на Социалистической спасатели нашли погибшего

В Колпинском районе спасатели, разбирая сгоревшие части дома, нашли погибшего.

Во вторник, 26 марта, в пресс-службе МЧС по Петербургу сообщили, что 27 марта около половины двенадцатого спасатели узнали о возгорании на улице Социалистическая. Огонь охватил частный дом.

На место оперативно отправились 4 единицы техники от МЧС и 20 человек личного состава. В результате удалось установить, что частный дом размером 10х15 метров выгорел по всей площади.

Локализовать пожар удалось 28 марта в 00:11 по московскому времени. В ходе тушения был обнаружен погибший мужчина.

В настоящее время все детали и причины пожара выясняют специалисты.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что 26 марта в комплексе "Правобережные бани" на территории Невского района несколько десятков спасателей боролись с огнем, охватившим сауну.