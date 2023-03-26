В Невском районе 23 спасателя тушили вспыхнувшую сауну банного комплекса

В комплексе "Правобережные бани" на территории Невского района Петербурга несколько десятков спасателей боролись с огнем, охватившим сауну. В результате произошедшего пострадавших не обнаружили.

Инцидент произошел в сауне банного комплекса на улице Новоселов, 51. Сообщение о пожаре специалисты получили около девяти утра 26 марта.

Выяснилось, что в пятиэтажном здании размером 30х50 метров горит помещение сауны площадью 12 "квадратов". Очаг возгорания располагался на четвертом этаже, и к моменту прибытия специалистов огонь уже охватил восемь квадратных метров.

Потушить пожар удалось в 09:45. На месте работали пять единиц техники МЧС и 23 человека личного состава.

Сведений о пострадавших пока не поступало. Все детали и обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что 24 марта на улице Новоселов загорелся винзавод "Самтрест". Огонь тушили более часа.