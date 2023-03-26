В Невском районе две сестры доверились лжесотрудникам силовых ведомств и потеряли полтора миллиона

В Невском районе Санкт-Петербурга две пожилые петербурженки, которые приходятся друг другу сестрами, после звонка лжесотрудников силовых ведомств лишились более полутора миллиона рублей.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, 25 марта около половины одиннадцатого вечера в полицию обратились гражданки 75 и 74 лет, которые заявили о мошенничестве. Женщины проживают на улице Седова в Северной столице.

Петербурженки рассказали, что с 21 по 25 марта неизвестные позвонили одной из них и представились сотрудниками силовых ведомств. Женщин предупредили, что мошенники пытаются завладеть их денежными средствами, поэтому, чтобы их спасти, необходимо отправить всю сумму на "безопасный" счет.

Гражданка 75 лет сняла со своего банковского счета 875 тысяч рублей, а также 707 тысяч рублей со счета своей 74-летней сестры и перевела их на указанный счет. На двоих женщины потеряли 1 миллион 582 тысячи.

Было возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что в Невском районе сглавный специалист крупной компании отдала мошенникам почти три миллиона рублей с 22 по 23 марта.