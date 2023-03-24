В Невском районе главный специалист крупной компании доверилась мошенникам и потеряла почти три миллиона рублей

В Невском районе сотрудница компании, осуществляющей деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставляющей технические консультации, отдала мошенникам почти три миллиона рублей.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, 23 марта около десяти часов вечера в полицию обратилась 76-летняя женщина, являющаяся главным специалистом крупной компании и проживающая на Дальневосточном проспекте. Она пояснила, что с половины десятого утра 22 марта до 12 часов 23 марта ей на мобильный телефон с неустановленного номера позвонил неизвестный, представившийся сотрудником службы безопасности одного из банков. Мужчина заявил, что со счетами гражданки происходят мошеннические действия, поэтому необходимо перевести все деньги на "безопасные" счета.

В результате женщина, послушав мошенника, потеряла 2 839 175 рублей. Было возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что в Петербурге огласили приговор злоумышленнику, который взял у местной жительницы более миллиона рублей под предлогом продажи техники фирмы Apple по заниженной цене.