В Санкт-Петербурге инженер ГУП "ТЭК" был пойман с поличным на получении взятки

Инженера ГУП "ТЭК" поймали на получении взятки через посредника. Обоих мужчин задержали в Петербурге с поличным.

Правоохранители поймали двоих мужчин, связанных с делом о коррупции. По версии следствия, задержанные с поличным сотрудники ГУП "ТЭК" предлагали незаконно подписывать технические заключения. Об этом пишет "МК в Питере" со ссылкой пресс-службу ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Предполагается, что работники занимались вымогательством средств у представителей петербургских компаний. Злоумышленников удалось задержать в ходе специальной операции со слежкой.

Так, изначально специалисты наблюдали за 56-летним гражданином, получившим 340 тысяч рублей от руководителя строительной компании. Затем мужчина направился на Комендантский проспект, где передал взятку 41-летнему инженеру ГУП "ТЭК". Обоих граждан задержали и отправили под домашний арест.

Были возбуждены уголовные дела по статьям "Получение взятки" и "Посредничество во взяточничестве".

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что в Петербурге до конца апреля 2023 года отправили под стражу бывшего заместителя руководителя Управления собственной безопасности регионального ГУ МВД Юрия Тегзу.