В Петербурге до конца апреля по делу о взятках арестовали бывшего замначальника УСБ

До конца апреля в Петербурге под стражу отправили бывшего заместителя руководителя Управления собственной безопасности регионального ГУ МВД Юрия Тегзу. Несколькими днями ранее мужчина был задержан за посредничество во взяточничестве.

Экс-замначальника УСБ Юрий Тегзу решением Октябрьского суда Петербурга пробудет под арестом до 28 апреля 2023 года. Сам задержанный свою вину не признал и требовал более мягкого наказания.

Как сообщает Neva.Today, Тегзу может быть причастен к передаче взятки неустановленным правоохранителям. По версии следствия, с 10 мая по 16 июля 2022 года руководитель ООО "ПК М-сталь" и исполнительный директор ООО "ТАИР" Игорь Болдырев вместе с еще одним задействованным в преступлении лицом, передали денежные средства в сумме 10 миллионов рублей бывшему замначальника УСБ. Предполагается, что денежные средства должны были перейти к сотрудникам СК для прекращения уголовного дела в отношении неуказанного лица.

В результате, 15 марта, Тегзу был задержан и допрошен, после чего отправился за решетку до 28 апреля. Суд принял такое решение 16 марта.