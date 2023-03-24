Здание винзавода вспыхнуло на улице Новоселов в Петербурге утром 24 марта

В Невском районе утром 24 марта вспыхнуло здание винзавода "Самтрест". Огонь тушили более часа.

В пятницу, 24 марта, на пульт диспетчера поступило сообщение о пожаре в четырехэтажном административно-складском здании Невского района Северной столицы на улице Новоселов, 49. Оказалось, что полыхает винзавод.

Удалось установить, что очаг возгорания находится в помещении цеха общей площадью 300 "квадратов". К моменту прибытия спасателей огонь охватил 50 квадратных метров.

Пламя было ликвидировано примерно без двадцати десять. На месте работали пять единиц техники от МЧС и 23 человека личного состава.

В пресс-службе МЧС по Петербургу уточнили, что сведений о пострадавших на настоящий момент не поступало. Детали происшествия уточняются.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что 21 марта после пожара в одном из домов Московского района погиб мужчина, еще одна женщина пострадала, при этом с верхних этажей спасатели эвакуировали 40 человек.