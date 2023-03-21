В результате крупного пожара с пострадавшими и погибшим из дома на Костюшко эвакуировали 40 человек

Утром 21 марта в Московском районе огонь охватил однокомнатную квартиру. В результате произошедшего погиб мужчина и еще одна женщина пострадала, а с верхних этажей дома было эвакуировано 40 человек.

Специалистам стало известно о пожаре в "однушке" на улице Костюшко, 10 около половины 11 утра во вторник. На место инцидент оперативно отправились четыре единицы техники и 20 человек личного состава.

По прибытию удалось установить, что огонь распространился в квартире на третьем этаже. Тогда пожар уже охватил 20 квадратных метров. Потушить его удалось примерно в половину 12 дня.

В результате произошедшего погиб мужчина, а также пострадала женщина, которую направили в медицинское учреждение. Сейчас устанавливаются все детали и причины возгорания.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что в Василеостровском районе 19 марта разгорелся пожар в двухкомнатной квартире. Спасатели эвакуировали двух человек, которые скончались во время реанимационных действий.