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В Сестрорецке школьница попала в реанимацию из-за игр младшего ребенка с шарпеем

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© Фото: pxhere

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В Курортном районе школьница получила серьезные травмы после нападения домашнего питомца. По предварительным данным, инцидент произошел после того того, как собаку спровоцировал младший ребенок.

Пострадала 15-летняя жительница Сестрорецка 19 марта в собственной квартире. Предполагается, что около пяти вечера младший ребенок чем-то спровоцировал домашнюю собаку, в результате чего она напала на старшую сестру. Школьницу направили в реанимацию с тяжелыми травмами. Об этом пишет Neva.Today.

У пострадавшей диагностировали  перелом левого предплечья со смещением, множественные укусы, а также открытый перелом правого предплечья. В настоящий момент все детали и обстоятельства произошедшего устанавливаются. 

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что в феврале маленькая петербурженка хотела угостить едой бродячую собаку и в результате была укушена. 

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