Неизвестные, предложив поменять старые купюры на новые, вынесли из квартиры жительницы Металлостроя 2,5 миллиона рублей

В Колпинском районе пожилая женщина осталась без двух с половиной миллионов рублей после визита неизвестных. Злоумышленницы предложили петербурженке обменять старые купюры на новые, но в итоге оставили ее без денег.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, 16 марта к правоохранителям Колпинского района обратилась 87-летняя гражданка, проживающая в доме на улице Плановая, которая рассказала о недавнем визите двух злоумышленниц, вынесших у нее из квартиры 2,5 миллиона рублей.

Пострадавшая пояснила, что около 12 часов дня 16 марта ей на домашний позвонила женщина, представившаяся сотрудником Пенсионного фонда РФ, которая заявила, что к пенсионерке прибудет работник фонда для обмена старых денежных средств на новые. Через час к гражданке, действительно, пришли неизвестные, которые тайно похитили лежащие на кровати денежные средства в сумме 2 500 000 рублей, а затем с места преступления скрылись.

Правоохранители просмотрели записи с камер и составили ориентировку на преступниц . Было возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что 14 марта в Металлострое лжесотрудницы социальной службы забрали из серванта пенсионерки миллион рублей, после чего с места преступления скрылись.