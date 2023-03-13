Четверо мужичин в масках вломились в квартиру на Ткачей и под угрозой молотка вынесли мобильные телефоны и украшения

В Невском районе четверо злоумышленников ворвались в съемную квартиру и, угрожая жильцу, вынесли имущество более чем на 300 тысяч рублей. Одного из подозреваемых удалось задержать, остальных в настоящее время ищут правоохранители.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, около 12 часов дня 12 марта в экстренные службы обратилась 30-летняя гражданка Узбекистана, которая пояснила, что 10 марта около 12 часов ночи четверо неизвестных пришли в квартиру дома 68, корпус 2 по улице Ткачей, после чего с применениями угроз открыто похитили денежные средства и ювелирные изделия.

Позже удалось установить, что злоумышленники избили руками и ногами 27-летнего сожителя заявительницы, а затем под угрозой применения молотка похитили три мобильных телефона, цепочку, браслет, кольцо, серьги, а также денежные средства в размере 107 000 рублей. Забрав имущество, мужчины с места преступления скрылись. Общая сумма материального ущерба составила 303 000 рублей.

Одному из нападавших ростом 180 см на вид оказалось около 30-35 лет, остальные были чуть ниже, - примерно 170-175 см. Все четверо граждан азиатской внешности носили медицинские маски.

Заявительница добавила, что одного из злоумышленников увидела в машине на следующий день. Позже в Шушарах правоохранители нашли описанный автомобиль, за рулем которого находился 31-летний неработающий гражданин Таджикистана. Его задержали и поместили в СПСЗЛ.

В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что в квартиру жителя Выборгского района ворвался неизвестный. Злоумышленник избил мужчину и отнял у него мобильный телефон, после чего с места преступления скрылся.