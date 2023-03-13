В Выборгском районе маленький мальчик по недосмотру матери опрокинул на себя чайник с кипятком

В Выборгском районе ребенок опрокинул на себя чайник с кипятком, пока его мама на что-то отвлеклась. Малыша госпитализировали в тяжелом состоянии.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, врачей экстренно вызвали в квартиру дома на проспекте Энгельса 11 марта около девяти часов вечера. Оказалось, что десятимесячный гражданин Узбекистана вылил на себя кипяток из чайника по недосмотру 28-летней родительницы.

Малыша госпитализировали в тяжелом состоянии с термическими ожогами второй и третьей степени (18%). У ребенка пострадали лицо, плечо, правая половина грудной клетки, передняя брюшная стенка и ноги. В настоящее время за состоянием мальчика наблюдают врачи.

Известно, что семья въехала на территорию России в марте. Все детали и обстоятельства произошедшего устанавливают специалисты.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что в Красногвардейском районе полуторогодовалый мальчик вылил на себя кружку с кипятком и получил серьезные ожоги. Малыша госпитализировали на скорой.