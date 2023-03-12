В Петербурге депутат МО "Гагаринское" арестован по делу о хищении 20 миллионов рублей при уборке снега

В Санкт-Петербурге Московский район суд принял решение о заключении под стражу генерального директора ООО "СТР", депутата муниципального округа "Гагаринское". Мужчину задержали за хищение 20 миллионов рублей из бюджета города при уборке снега.

Известно, что 42-летнего депутата МО "Гагаринское" Олега Старожукова отправляют пот стражу до 9 мая 2023 года. Он обвиняется в мошенничестве. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

По версии следствия, 26 декабря 2020 года депутат договорился с гендиректором ООО "Инспектстройсервис" о заключении контракта на выполнение работ по благоустройству территорий, которые находятся в МО "Звёздное". Речь идет об уборке снега. Сумма контракта тогда составила около 20 миллионов рублей. Отмечалось, что подрядчик должен был выполнить все работы до конца 2021 года.

В результате работы были выполнены ненадлежащим образом, и депутат заведомо знал об этом. Старожукова задержали 10 марта, а обвинение он получил на следующий день.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что первого заместителя председателя Комитета по строительству Ленобласти Сергея Шалыгина поймали за получением крупной денежной суммы от руководителя коммерческой строительной компании.