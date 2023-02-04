В Петербурге заместитель председателя комитета по строительству Ленобласти попался на взятке

Первого заместителя председателя Комитета по строительству Сергея Шалыгина поймали за получением крупной денежной суммы от руководителя коммерческой строительной компании. В ближайшее время против мужчины выдвинут обвинения.

Шалыгина задержали в субботу, четвертого февраля, на проспекте Маршала Блюхера в Санкт-Петербурге. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, в момент встречи с руководителя коммерческой строительной компании зампредседателя получил от него 500 тысяч рублей в качестве взятки. Предполагается, что эти деньги были переданы за заключение государственных контрактов на строительные работы в Ленобласти.

В настоящее время оба мужчины задержаны. Были возбуждены уголовные дела по статьям "Получение взятки" и "Дача взятки", решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения.

В пресс-службе правительства 47-ого региона также сообщили, что свои должности с шестого февраля оставляют председатель Комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленобласти Юрий Андреев и председатель Комитета по строительству Ленобласти Константин Панкратьев. Уточняется, что правительство Ленобласти активно сотрудничает с правоохранителями для пресечения коррупции в ведомствах.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что уголовное дело экс-директора Дома ветеранов войны и труда Максима Щербакова, а также гендиректора компании "РоссРента" Александра Базымянского передали в суд Петербурга. Каждый из них уже получил обвинение.