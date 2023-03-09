Четырехлетняя петербурженка во время игры вспорола пятилетнему брату живот ножом для заточки карандашей

В Выборгском районе Петербурга маленькая девочка во время игры с братом ранила его ножом для заточки карандашей. Мальчика госпитализировали в тяжелом состоянии.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, инцидент произошел в доме по Сиреневому бульвару. Около семи вечера правоохранителям Выборгского района поступило сообщение, что из своей квартиры врачи забрали пятилетнего ребенка с тяжелым ранением живота. Оказалось, что мальчика по недосмотру отца задела четырехлетняя сестра в ходе игры.

Пострадавшего забрали в больницу с проникающей резанной раной передней брюшной стенки. Известно, что семья у детей полная, они проживают с 34-летним отцом и 31-летней матерью. В настоящее время все детали и обстоятельства произошедшего устанавливают специалисты.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что в Санкт-Петербурге медики спасли жизнь восьмилетнему мальчику, который в ходе игры с братом серьезно повредил ногу.