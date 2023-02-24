Петербургские медики целую ночь спасали ногу ребенка, истекавшего кровью и впавшего в кому после игр с братом

В Санкт-Петербурге врачи провели сложную операцию, в ходе которой удалось спасти жизнь восьмилетнему мальчику, неудачно поигравшему с своим братом. На момент прибытия к специалистам Педиатрического университета у ребенка диагностировали кому.

Несовершеннолетнего госпитализировали в медицинское учреждение с сильным кровотечением и геморрагическим шоком после того, как он получил серьезное ранение стеклом во время игр. В результате на коже образовалось повреждение длиной 14 сантиметров и глубиной семь сантиметров. Мальчика удалось спасти. Об этом рассказали в пресс-службе Педиатрического университета.

За жизнь юного пациента врачи боролось целую ночь с 23 на 24 февраля. На операционный стол специалистов из Педиатрического университета несовершеннолетний попал из Детской городской больницы имени К. А. Раухфуса.

После успешно проведенной операции нога мальчика была обеспечена кровоснабжением и начала "разогреваться". Теперь пациенту предстоит долгий процесс восстановления.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что петербургские ученые создали препарат, который может вылечить закупоренные тромбами сосуды.