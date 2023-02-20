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Петербургские ученые создали препарат, способный вылечить закупоренные тромбами сосуды

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© Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

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В Санкт-Петербурге ученые разработали основу для препарата, который может спасти людей с опасным заболеванием легких.

В пресс-службе Центра научных коммуникаций СПбГЭТУ "ЛЭТИ" поделились, что доклинические испытания, проведенные на лабораторных крысах, прошли успешно. Исследованием занимались специалисты НМИЦ имени В.А. Алмазова при помощи программного обеспечения, которое разработали ученые СПбГЭТУ "ЛЭТИ".

Отмечается, что новый препарат подойдет для лечения и профилактики хронической тромбоэмболической легочной гипертензии. Так, в перспективе предложенное специалистами соединение может лечь в основу лекарств, созданных для лечения заболеваний легких.

В результате исследований удалось выяснить, что полученное соединение снимает симптомы и спасает сосуды легких, а также может подготовить пациента к операции по удалению тромба. В настоящее время специалистами идет подготовка к проведению клинических испытаний препарата.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что около 330 миллионов рублей выделят власти Петербурга на закупку препаратов для людей, перенесших сердечно-сосудистые заболевания, а также на преобретение нового медицинского оборудования.

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