Глава СК РФ поручил возбудить уголовное дело после появления информации об избиении подростков мигрантами в Петербурге

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заинтересовался ситуацией с избиением несовершеннолетних в Петербурге. Выяснилось, что на территории региона была замечена группа мигрантов, систематически избивающая детей и отбирающая у них вещи.

После распространившейся среди местных жителей информации об избиении подростков мигрантами ситуацией заинтересовался глава СК РФ, который поручил возбудить уголовное дело и представить ему доклад о его ходе и результатах проверки. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Уточняется, что чаще всего похожие случаи нападения иностранцев наблюдаются в Выборгском районе.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил предоставить ему доклад после покушения на жизнь сотрудника ОМОНа. Сам иницдент произошел утром 24 февраля.